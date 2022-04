Rupture de Kérosène à l'AIBD: quelles peuvent être les conséquences directes sur l’économie sénégalaise

Va-t-on vers des jours sans vols au Sénégal ? A travers une lettre en date du 15 avril 2022, le directeur Général de l’AIBD SA a été informé par le directeur général de S.M.C.A.D.Y, société en charge de l’approvisionnement du kérosène, des difficultés dans l’avitaillement dudit carburant à compter du 20 avril.



Cette situation résulte de plusieurs facteurs selon la direction de l’Aibd et le gouvernement sénégalais. « Face à cette situation consécutive à une conjoncture internationale défavorable qui, conjuguée avec les tensions inédites sur les prix de certaines matières premières, ont fortement perturbé le système d’approvisionnement en kérosène de ladite société. La production d’hydrocarbures est directement impactée, et ce partout dans le monde », souligne-t-elle dans un communiqué.



Du côté du gouvernement, en l’occurrence le ministre du Pétrole, trois facteurs expliquent cette situation. Il s’agit d’abord d’une conjoncture internationale, selon Makhanta Gueye, conseiller technique du ministre de Pétrole en charge de l’aval des hydrocarbures. Invité de RFM matin, M. Guèye explique que quand les pays européens ont levé les restrictions liées à la covid-19, les gens commencé à voyager c’est le premier élément. Le second élément qui a impacté cela, dit-il, c’est la guerre en Ukraine. L’autre élément aussi c’est l’arrêt au niveau de la Société africaine de raffinage (SAR). Tous ces facteurs conjugués ont conduit à la situation actuelle.



Cependant, ces deux entités sont toutes déterminées à trouver une solution rapide. L’AIBD.SA qui est un acteur principal de la plateforme aéroportuaire nationale au service de l’intérêt général, s’est « résolument engagé dans la recherche de solutions afin d’assurer la continuité des activités aéroportuaires au niveau du Sénégal ».



C’est ainsi qu’à partir du samedi 17 avril 2022, selon toujours la direction, « tous les opérateurs aériens opérant à l’Aéroport international Blaise Diagne sont requis de prendre les dispositions nécessaires pour transporter la quantité de carburant nécessaire pour assurer l’autonomie en carburant des vols retour ».



Et dans ce sens, « des dérogations exceptionnelles pourront toutefois être accordées, sur demande, par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) pour répondre à des contraintes opérationnelles de certains transporteurs aériens. L’AIBD restera ouvert à l’exploitation durant cette période ».



Afin d’éviter des jours sans vol, le ministère du Pétrole veut coute que coute faire redémarrer la SAR. Mais aussi, il invite les importateurs du jet à jouer un rôle crucial. « Je lance un appel aux gens qui importent du jet. Ce sont des clients qui qui ont signé des contrats avec les compagnies aériennes qui appartiennent à des multinationales. Eux aussi doivent aller chercher du kérosène même si c’est à l’étranger pour que le pays ne souffre pas. Ils ont un rôle à jouer parce que l’Etat les soutient. Le but c’est de régler le problème le plus rapidement possible ».



Selon le conseiller technique, la SAR a pris des engagements fermes pour démarrer avant la fin du mois. D’ailleurs les autorités vont se réunir aujourd’hui (mardi 19 avril) avec tous les acteurs y compris la SAR pour redémarrer rapidement pour un approvisionnement correct. Par ailleurs, il a rassuré que même au-delà des jours d’autonomie cumulés, il y aura toujours du Kérosène, car des cargaisons sont en cours. Il y a une qui doit quitter l’ile du Cap-Vert dans les jours à venir.



Dans l’alerte du directeur de la SMCADY, Baye Momar Kébé, il est indiqué que « les opérations d’avitaillement des aéronefs ne pourront plus se poursuivre ». Par conséquent, les avions, qui transitent à Dakar, devront faire leurs opérations d’avitaillement dans les pays de la sous-région qui ne sont pas encore touchés par la rareté du kérosène.



Ce qui ne sera pas sans conséquences sur le taux de fréquentation de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, hub aérien sous-régional avec 3 millions de passagers, 80 000 mouvements d’avions commerciaux par an et plus de 300 destinations. Celui-ci (le taux de fréquentation) en sera, à coup sûr, affecté.