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Russie: le journal indépendant Novaïa Gazeta , sous la pression des autorités, annonce sa fermeture



Russie: le journal indépendant Novaïa Gazeta , sous la pression des autorités, annonce sa fermeture
En Russie, le journal Novaïa Gazeta, pilier de la presse indépendante, a annoncé vendredi 30 octobre sa fermeture sous la pression des autorités du pays. «Novaïa gazeta cesse d'exister. (...) Les autorités russes, les services spéciaux russes ont obligé la rédaction de mettre fin à son travail», a affirmé le rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, Sergueï Sokolov dans une déclaration publiée sur YouTube.

Selon des propos rapportés par nos confrères de RFI, Sokolov avait subi à la mi-octobre un interrogatoire par des enquêteurs russes après une perquisition à son domicile. Son média avait été classé par les autorités russes comme «agent de l'étranger».

Pour l’heure, les autorités russes n’ont pas encore réagi à cette annonce de Sergueï Sokolov.
 
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Charles KOSSONOU

Vendredi 30 Octobre 2026 - 10:05


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