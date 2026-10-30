Ces athlètes et stars internationaux qui se sont révélés aux JOJ

Julien Afred (athlétisme)
Rappelez-vous le coup de tonnerre sur le 100 m des JO 2024 avec l’athlète saint-lucienne qui a déjoué les pronostics et dompté les meilleures finalistes engagées à Paris, notamment l’Américaine Sha’Carri Richardson. Avant, Julian Afred avait décroché la médaille d’argent aux JOJ de 2018 à Buenos Aires. Six ans plus tard donc, elle est en or sur le 100 m et en argent sur le 200 m.
Wang Chuqin (tennis de table)
C’est le cauchemar des frères Lebrun. Wang Chuqin a battu deux fois l’aîné Alexis et dix fois le cadet Félix, sans jamais concéder la moindre défaite face à la talentueuse fratrie. Le pongiste chinois, actuel numéro un mondial de la discipline, avait déjà éclaboussé de son talent les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires avec deux médailles d’or. Six ans après, s'il tombe de haut avec une élimination en simple en 16e de finale à Paris, il décroche l'or sur le double mixte et finit l'année dans la peau du numéro un mondial de la discipline.
Chad le Clos (natation)
Le vorace nageur sud-africain avait déjà commencé à faire sensation en décrochant cinq médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze) lors des JOJ de Singapour (2010). Mais c’est en 2012 à Londres qu’il va entrer dans l’histoire en s’imposant devant la légende Michael Phelps en finale du 200 m papillon. En 2016, à Rio, il ajoutera deux médailles d’argent à sa collection.
Jessica Fox (canoë-kayak)
Sa médaille d’or à Singapour en 2010, à l’âge de 16 ans, annonçait-elle la razzia qui allait suivre ? Née à Marseille, élevée par des parents kayakistes en Australie, Jess Fox a décroché sa première médaille (argent) aux JO de Londres en 2012. Après des JO décevants en 2016 (bronze), elle décroche l’or à Tokyo (2021) avant de réussir un doublé en or sur canoë et kayak à Paris 2024.
Emma McKeon (natation)
Elle fait partie du top 40 des athlètes les plus médaillés de l’histoire des Jeux olympiques. La nageuse australienne avait déjà joué les ogresses avec six médailles, dont une en or, aux JOJ de 2010. Elle va confirmer son talent lors de ses premiers Jeux à Rio en 2016 avec quatre médailles avant de tout exploser à Tokyo en 2021 avec sept médailles dont quatre en or. Elle prend sa retraite sportive à 30 ans après les JO de Paris 2024, après avoir bouclé la boucle avec trois dernières médailles.
Noah Lyles (athlétisme)
Le sprinter américain n’est plus à présenter, et c’est aux JOJ de Nankin en 2014 qu’il prend naissance dans le monde de la vitesse. Il est sacré sur 200 m. Pour ses premiers JO, il décroche la médaille de bronze sur 200 m alors qu’il était le favori de la course. C’est finalement à Paris, en 2024, qu’il va finir par justifier son statut en décrochant l’or sur 100 m et le bronze sur 200 m.
Panipak Wongpattanakit (taekwondo)
Première championne olympique thaïlandaise en taekwondo, Panipak Wongpattanakit s’est d’abord révélée aux Jeux olympiques de la jeunesse de Nankin en 2014. Sa première médaille d’or olympique à 17 ans allait lancer une collection pour les JO des grands. En bronze à Rio, elle va ensuite décrocher l’or à Tokyo et récidiver à Paris en 2024.
Ulugbek Rashitov (taekwondo)
Il pèse deux médailles d’or sur les dix remportées par l’Ouzbékistan dans l’histoire des Jeux olympiques. Médaillé d’or aux JOJ en 2018 à Buenos Aires, il réussit une monumentale performance aux JO de Tokyo à 19 ans. Passé par un tour préliminaire de qualification, il décroche l’or après avoir éliminé la légende sud-coréenne Lee Dae-hoon. Trois ans plus tard, il remet ça en s’habillant une nouvelle fois d’or à Paris.
Sara Samir (haltérophilie)
C’est l’une des plus grandes sportives de l’histoire de l’Égypte. Haltérophile d’exception, Sara Samir a marqué l’histoire en devenant la première Égyptienne (et première femme arabe) à monter sur un podium olympique en remportant une médaille de bronze aux Jeux de Rio 2016 (69 kg). Mais avant le Brésil, il y a eu la Chine, où elle décroche l’or aux JOJ de Nankin en 2014. Puis ce sera Paris en 2024 avec une nouvelle médaille (argent) pour entrer encore plus dans la légende.
L'Égyptienne Sara Ahmed médaillée aux JOJ de 2014 et aux JO de 2016 et 2024. AFP - GOH CHAI HIN
Iga Swiatek (tennis)
Meilleure joueuse de tennis de l’histoire de la Pologne, Iga Swiatek s’est construit un palmarès exceptionnel avec six titres du Grand Chelem (série en cours). En 2018, l’année des JOJ de Buenos Aires, elle est championne junior à Wimbledon en juillet, avant de décrocher la médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse. Après un raté en 2021 au Japon, elle finira par accrocher une médaille de bronze à son cou en 2024 à Paris.
Rappelez-vous le coup de tonnerre sur le 100 m des JO 2024 avec l’athlète saint-lucienne qui a déjoué les pronostics et dompté les meilleures finalistes engagées à Paris, notamment l’Américaine Sha’Carri Richardson. Avant, Julian Afred avait décroché la médaille d’argent aux JOJ de 2018 à Buenos Aires. Six ans plus tard donc, elle est en or sur le 100 m et en argent sur le 200 m.
Wang Chuqin (tennis de table)
C’est le cauchemar des frères Lebrun. Wang Chuqin a battu deux fois l’aîné Alexis et dix fois le cadet Félix, sans jamais concéder la moindre défaite face à la talentueuse fratrie. Le pongiste chinois, actuel numéro un mondial de la discipline, avait déjà éclaboussé de son talent les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires avec deux médailles d’or. Six ans après, s'il tombe de haut avec une élimination en simple en 16e de finale à Paris, il décroche l'or sur le double mixte et finit l'année dans la peau du numéro un mondial de la discipline.
Chad le Clos (natation)
Le vorace nageur sud-africain avait déjà commencé à faire sensation en décrochant cinq médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze) lors des JOJ de Singapour (2010). Mais c’est en 2012 à Londres qu’il va entrer dans l’histoire en s’imposant devant la légende Michael Phelps en finale du 200 m papillon. En 2016, à Rio, il ajoutera deux médailles d’argent à sa collection.
Jessica Fox (canoë-kayak)
Sa médaille d’or à Singapour en 2010, à l’âge de 16 ans, annonçait-elle la razzia qui allait suivre ? Née à Marseille, élevée par des parents kayakistes en Australie, Jess Fox a décroché sa première médaille (argent) aux JO de Londres en 2012. Après des JO décevants en 2016 (bronze), elle décroche l’or à Tokyo (2021) avant de réussir un doublé en or sur canoë et kayak à Paris 2024.
Emma McKeon (natation)
Elle fait partie du top 40 des athlètes les plus médaillés de l’histoire des Jeux olympiques. La nageuse australienne avait déjà joué les ogresses avec six médailles, dont une en or, aux JOJ de 2010. Elle va confirmer son talent lors de ses premiers Jeux à Rio en 2016 avec quatre médailles avant de tout exploser à Tokyo en 2021 avec sept médailles dont quatre en or. Elle prend sa retraite sportive à 30 ans après les JO de Paris 2024, après avoir bouclé la boucle avec trois dernières médailles.
Noah Lyles (athlétisme)
Le sprinter américain n’est plus à présenter, et c’est aux JOJ de Nankin en 2014 qu’il prend naissance dans le monde de la vitesse. Il est sacré sur 200 m. Pour ses premiers JO, il décroche la médaille de bronze sur 200 m alors qu’il était le favori de la course. C’est finalement à Paris, en 2024, qu’il va finir par justifier son statut en décrochant l’or sur 100 m et le bronze sur 200 m.
Panipak Wongpattanakit (taekwondo)
Première championne olympique thaïlandaise en taekwondo, Panipak Wongpattanakit s’est d’abord révélée aux Jeux olympiques de la jeunesse de Nankin en 2014. Sa première médaille d’or olympique à 17 ans allait lancer une collection pour les JO des grands. En bronze à Rio, elle va ensuite décrocher l’or à Tokyo et récidiver à Paris en 2024.
Ulugbek Rashitov (taekwondo)
Il pèse deux médailles d’or sur les dix remportées par l’Ouzbékistan dans l’histoire des Jeux olympiques. Médaillé d’or aux JOJ en 2018 à Buenos Aires, il réussit une monumentale performance aux JO de Tokyo à 19 ans. Passé par un tour préliminaire de qualification, il décroche l’or après avoir éliminé la légende sud-coréenne Lee Dae-hoon. Trois ans plus tard, il remet ça en s’habillant une nouvelle fois d’or à Paris.
Sara Samir (haltérophilie)
C’est l’une des plus grandes sportives de l’histoire de l’Égypte. Haltérophile d’exception, Sara Samir a marqué l’histoire en devenant la première Égyptienne (et première femme arabe) à monter sur un podium olympique en remportant une médaille de bronze aux Jeux de Rio 2016 (69 kg). Mais avant le Brésil, il y a eu la Chine, où elle décroche l’or aux JOJ de Nankin en 2014. Puis ce sera Paris en 2024 avec une nouvelle médaille (argent) pour entrer encore plus dans la légende.
L'Égyptienne Sara Ahmed médaillée aux JOJ de 2014 et aux JO de 2016 et 2024. AFP - GOH CHAI HIN
Iga Swiatek (tennis)
Meilleure joueuse de tennis de l’histoire de la Pologne, Iga Swiatek s’est construit un palmarès exceptionnel avec six titres du Grand Chelem (série en cours). En 2018, l’année des JOJ de Buenos Aires, elle est championne junior à Wimbledon en juillet, avant de décrocher la médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse. Après un raté en 2021 au Japon, elle finira par accrocher une médaille de bronze à son cou en 2024 à Paris.
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