Ces athlètes et stars internationaux qui se sont révélés aux JOJ

Les Jeux olympiques de la jeunesse, réservés aux athlètes de 14 à 17 ans, se déroulent du 31 octobre au 13 novembre à Dakar. Les trois premières éditions (Singapour 2010, Nankin 2014 et Buenos Aires 2018) ont servi de tremplin à plusieurs champion(ne)s qui se sont illustrés ensuite aux JO à partir de 2012 et jusqu'à 2024. En voici dix, et pas des moindres.

RFI

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