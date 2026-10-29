Visite nocturne à Touba : ce que l'on sait de la rencontre discrète entre Ousmane Sonko et Serigne Mountakha Mbacké

Le président de l'Assemblée nationale et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a effectué une visite nocturne à Touba ce jeudi. Accompagné de Serigne Cheikh Thioro Mbacké et de l'homme d'affaires N. S., le responsable politique s'est rendu dans la cité religieuse en toute discrétion.



Lors de ce déplacement, le président de la première institution parlementaire a été reçu à huis clos par le Khalife général des mourides. L'entretien entre le guide religieux et son hôte s'est déroulé durant près d'une heure sans qu'aucune déclaration officielle ne soit faite à l'issue de la rencontre.



Selon des informations rapportées par Seneweb, les échanges auraient porté sur la situation politique actuelle du pays, en particulier sur le différend opposant l'exécutif au pouvoir législatif. Le président de l'Assemblée nationale a repris la route immédiatement après la fin de son audience avec le chef de la communauté mouride.