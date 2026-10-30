Coopération agricole : Le ministre Cheikh Oumar Bâ explore les solutions de l'INRAT en Tunisie

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikh Oumar Ba, s’est rendu, hier jeudi, à l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) « pour s'informer des dernières avancées en matière de recherche scientifique agricole ».



Cette mission de coopération bilatérale vise à mutualiser les expertises pour « relever les défis communs et développer le secteur agricole dans les deux pays ».



Selon un communiqué, relayé par le site tunisien, Nessma l’INRAT a exposé son rôle central dans le « soutien au système agricole national par le biais de la recherche appliquée et du développement de solutions innovantes » face aux enjeux climatiques et à la quête d'autonomie alimentaire.



La délégation a ainsi examiné de près les axes de recherche axés sur « l'amélioration de la productivité, la préservation des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique ».



Durant les échanges, la direction de l'institut tunisien a mis en lumière les indicateurs de performance de ses programmes achevés, insistant sur l'impératif de « la valorisation des résultats de la recherche scientifique et au transfert de technologies » directement applicables sur le terrain par les professionnels.



Marqué par le leadership de l'institut en matière d'innovation, le ministre Cheikh Oumar Ba a formulé le souhait « d'établir un partenariat scientifique entre l’INRAT et l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) ».



Cette dynamique doit déboucher sur des « programmes conjoints d'échange de savoir-faire, de connaissances et de technologies agricoles », d'après la source.