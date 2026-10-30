Accident mortel de l’enfant de trois ans à Médina Fass : le chauffeur du bus Tata s'est rendu à la police

Abdou S. est sorti du bois. Le chauffeur du bus Tata de la ligne 73, qui a mortellement fauché un enfant de 3 ans le mercredi 28 octobre à Médina Fass, s'est présenté hier au poste de police de Yeumbeul Sud, dans la banlieue de Dakar, où il s'est constitué prisonnier.



Selon les informations du journal Les Echos, le mis en cause a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, notamment l'homicide involontaire par accident de la circulation routière.



Il avait été précédé dans les locaux de la police par son employeur et transporteur, Abdou Lahat S., propriétaire du bus Tata, qui avait décliné son identité aux enquêteurs. Placé en garde à vue, le chauffeur a ensuite été déféré au parquet.