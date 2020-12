Russie: une proche d’Alexeï Navalny poursuivie pour «menace» contre un agent du FSB

Des hommes casqués et cagoulés ont tambouriné à la porte de cette opposante et on perquisitionné son domicile ce vendredi matin. Lioubov Sobol est accusée d'avoir « menacé » un agent des services de sécurité, le FSB, et d'avoir « violé son domicile ».



Dans les faits, la collaboratrice de l'opposant numéro 1 au Kremlin a certainement agacé hautement les autorités en rendant public l'adresse de Konstantin Koudriavtsev, lundi 21 décembre : c'est cet agent qui est accusé d'avoir organisé l'empoisonnement d'Alexeï Navalny.



Des dizaines de journalistes l'avaient alors accompagnée sur le palier de la porte de l'agent, jusqu'à l'intervention de la police.