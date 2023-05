Rwanda: plus d'une centaine de morts dans des inondations

Plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans des inondations dans le nord et l'ouest du Rwanda, a annoncé ce mercredi 3 mai 2023 l'Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA) qui chapeaute les médias audiovisuels publics, citant des bilans des autorités locales.



«La pluie qui est tombée la nuit dernière a provoqué un désastre dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Actuellement, les chiffres provisoires publiés par l'administration de ces provinces indiquent que 109 personnes ont été déclarées mortes», écrit la RBA sur son site internet.