Rwanda: remaniement ministériel et dans les renseignements, à un mois de la présidentielle

Affaires étrangères, Finances, Intérieur… Le chef de l’État rwandais a opéré des changements à des postes stratégiques, et nommé un nouveau chef du renseignement militaire, selon un communiqué publié mercredi 12 juin au soir.



À un mois des élections présidentielle et législatives du 15 juillet, Paul Kagame a opéré un remaniement ministériel au Rwanda, selon un communiqué du Premier ministre, Édouard Ngirente.



Un civil à la tête du renseignement militaire



Vincent Biruta prend ainsi la tête du ministère de l’Intérieur et Olivier Nduhungirehe, ancien ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas, le remplace aux Affaires étrangères. Des remaniements ont également eu lieu au sein des ministères des Finances et de l’Environnement.



Paul Kagame a par ailleurs nommé Aimable Havugiyaremye à la tête des National Intelligence and Security Services (NISS), les services du renseignement militaire, une première pour un civil.



Selon une liste provisoire publiée le 6 juin par la Commission nationale électorale, deux candidats ont été autorisés à se présenter face au président.



À 66 ans, Paul Kagame part grand favori pour un nouveau mandat. Déjà réélu en 2003, 2010 et 2017, à chaque fois avec plus de 90 % des voix, il avait vu son score culminer à 98,63 % il y a sept ans, lors d’un scrutin entaché, selon des organisations de défense des droits humains, d’irrégularités.