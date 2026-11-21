Une conférence de presse consacrée à l'avenir de l'archipel des Chagos s'est tenue le samedi 21 novembre 2026 à l'initiative de l'Institut du Droit International Africain et de la Bonne Gouvernance (IDIA-BG), présidé par l'avocat Me Saïd Larifou, avec la participation de Dominique Soopin, présentée comme présidente du Gouvernement de transition du peuple chagossien (TGCP).



L’événement vise à sensibiliser le public africain à la situation des Chagossiens et à réclamer leur participation directe aux discussions portant sur le statut de ces îles de l'océan Indien.



Dans leurs interventions, les deux intervenants rappellent le détachement administratif de l'archipel des Chagos de l'île Maurice par le Royaume-Uni en 1965, avant l'indépendance mauricienne en 1968, ainsi que l'expulsion des habitants jusqu'en 1973 pour permettre l'installation d'une base militaire à Diego Garcia.



Me Saïd Larifou et Dominique Soopin s'opposent à ce qu'ils qualifient de « colonisation par substitution », critiquant notamment l'accord signé en mai 2025 entre Londres et Port-Louis qui prévoit la souveraineté mauricienne et des droits britanniques sur la base de Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans au motif qu'il aurait été conclu sans consultation préalable des populations déplacées.



Selon le président de l'IDIA-BG, l'avis rendu par la Cour internationale de justice en 2019 sur le processus de décolonisation de Maurice et la résolution subséquente de l'Assemblée générale des Nations unies n'ont pas procédé d'une consultation directe des Chagossiens. « Aucun État, y compris un État africain, ne doit décider à la place des Chagossiens », soutient Me Saïd Larifou, en invoquant la Charte des Nations unies et la Déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.





De son côté, Dominique Soopin réclame la reconnaissance politique de sa communauté et sa pleine association à toute décision engageant l'archipel, affirmant que la question des Chagos « ne peut donc pas être réduite à un différend entre États ». « Nous ne demandons pas que l'on parle à notre place. Nous demandons que l'on nous reconnaisse le droit de parler pour nous-mêmes », déclare la responsable du TGCP , tout en annonçant le projet de création d'un « Conseil national chagossien unifié » destiné à rassembler les différentes sensibilités de la communauté.



À l'issue de cette rencontre à Dakar, les organisateurs ont appelé l'Union africaine, les États du continent et les instances des Nations unies à appuyer la reconnaissance du peuple chagossien, son droit au retour, y compris à Diego Garcia, ainsi que des mécanismes de réparation définis avec les personnes concernées.



L'IDIA-BG a par ailleurs annoncé son intention de saisir dès la semaine suivante les instances compétentes de l'ONU, de l'Union africaine et des juridictions internationales afin qu'elles se prononcent sur les droits des Chagossiens.



À l'Organisation des Nations unies, l'État du Sénégal soutient officiellement la souveraineté de la République de Maurice sur l'archipel des Chagos dans le cadre de l'achèvement de sa décolonisation.



Dakar a notamment présenté au nom du Groupe africain et voté en faveur de la résolution 73/295 de l'Assemblée générale en mai 2019, un texte qui affirme que ces îles font partie intégrante du territoire mauricien et appelle au retrait de l'administration britannique ainsi qu'à la réinstallation des citoyens mauriciens, y compris d'origine chagossienne.