Le député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement pour obtenir des éclaircissements et des solutions sur la situation de l'ancien gardien de but Tony Sylva. L'élu a réagi après les révélations de l'ancien international sénégalais sur ses difficultés salariales et contractuelles.



​Guy Marius Sagna a souligné que l'ancien Lion avait indiqué être resté six mois sans salaire et avait évoqué une situation contractuelle floue. Le parlementaire s'est interrogé sur le sort réservé aux autres athlètes s'il en était ainsi d'une figure emblématique comme Tony Sylva.



​Le député a également demandé s'il fallait attendre des situations comparables à celle d'une double championne olympique sud-africaine qui, faute de soutien, avait choisi de changer de nationalité sportive. Il a appelé à prendre davantage au sérieux les sportifs nationaux.



​Guy Marius Sagna a précisé avoir transmis une question écrite à l'exécutif afin d'en savoir davantage, mais surtout pour obtenir des réponses concrètes.