Faute de renouvellement de son protocole de pêche avec l'Union européenne arrivé à échéance le samedi 14 novembre 2026, la Mauritanie a ordonné l'arrêt des activités des navires européens dans sa zone économique exclusive et leur départ, notamment via le port de Nouadhibou.



Les discussions n'ont pas abouti à un compromis avant l'échéance, même si la Commission européenne affirme poursuivre les négociations, qui portent notamment sur la contrepartie financière annuelle fixée à 60,8 millions d'euros (environ 39,9 milliards de francs CFA) pour un quota annuel pouvant atteindre 280 050 tonnes de poissons au profit de navires de dix États membres.



Cet arrêt intervient après l'expiration du protocole de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal en novembre 2024 sans renouvellement, laissant la Guinée-Bissau comme seul pays disposant d'un protocole actif dans ce cadre avec un accord valable jusqu'en 2029. La contraction des zones d'activité en Mauritanie et au Sénégal réduit ainsi considérablement les possibilités d'accès des flottes européennes aux pêcheries ouest-africaines.



En Afrique de l'Ouest, les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) conclus entre l'Union européenne (UE) et les États côtiers reposent sur deux niveaux juridiques distincts qu'il est important de ne pas confondre : l'accord-cadre de partenariat, qui fixe les principes généraux (exploitation durable, avis scientifiques, lutte contre la pêche illicite, non-concurrence avec la pêche artisanale, appui sectoriel), et le protocole de mise en œuvre, conclu pour une durée déterminée (généralement cinq ans) pour fixer concrètement les possibilités de pêche (tonnages et espèces), les conditions d'accès des navires européens et la contrepartie financière versée par l'UE au pays partenaire (accès aux ressources et soutien sectoriel).



Selon le gouvernement régional d'Andalousie, la fin de ce protocole entraîne la suspension des licences de 60 navires européens, dont 25 basés dans cette région, et menace environ 500 emplois directs et indirects, tandis que des sources de presse citant la Confédération espagnole de la pêche (Cepesca) font état d'une trentaine de navires espagnols privés de leurs zones traditionnelles en Mauritanie et de onze navires spécialisés dans les crustacés immobilisés à Dakar.



Face à ces restrictions, des armateurs européens se tournent vers la Guinée-Bissau afin d'y trouver de nouveaux débouchés sous couvert du protocole en vigueur jusqu'en 2029. Cette réorientation relance toutefois les interrogations sur l'équilibre écologique et la pression accrue sur les ressources halieutiques bissau-guinéennes, alors que les États côtiers de la région cherchent à préserver leurs stocks et à mieux encadrer l'exploitation de leurs eaux.