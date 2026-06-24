SENFORCE 2026 : un bilan jugé positif malgré les retards dans l’accompagnement des lauréats

Le président de SENFORCE, Maturin Dos Santos Bacoury, a présenté le bilan officiel de la deuxième édition du forum SENFORCE, organisée du 6 au 8 mai 2026 au Grand Théâtre National. Lors d’un point de presse, il a salué la forte mobilisation enregistrée durant l’événement tout en apportant des clarifications sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’accompagnement promis aux lauréats du concours national de projets.



Selon Maturin Dos Santos Bacoury, plusieurs milliers de visiteurs, venus de Dakar et des régions, ont participé à cette édition qui a réuni entrepreneurs, étudiants, porteurs de projets, experts, institutions publiques et partenaires autour de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes.



Le président de SENFORCE a rappelé que l’initiative repose sur une vision qui dépasse le simple cadre d’un forum. « La jeunesse sénégalaise regorge de talents, d’idées et d’ambitions qui méritent d’être accompagnés, valorisés et connectés aux bonnes opportunités », a-t-il souligné.



Une tournée nationale pour détecter les talents



Avant la tenue du forum, l’équipe de SENFORCE a organisé, sur fonds propres, une tournée nationale dans les cinq pôles territoriaux du Sénégal. Cette caravane a fait étape à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor afin d’identifier les talents entrepreneuriaux et de rapprocher les opportunités des jeunes des régions.



À l’issue de cette tournée, cinq porteurs de projets ont été sélectionnés dans chacune des régions visitées, auxquels se sont ajoutés des candidats de Dakar. Au total, trente jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’une plateforme nationale pour présenter leurs projets lors du concours de speech organisé dans le cadre de SENFORCE 2026.



Des résultats encourageants pour les exposants



L’espace d’exposition a constitué l’un des principaux succès de cette édition. Entreprises, startups, PME et jeunes entrepreneurs ont pu présenter leurs produits et services à un large public. Plusieurs exposants ont fait état de nouvelles opportunités commerciales, de partenariats stratégiques, d’un élargissement de leur réseau professionnel et d’une meilleure visibilité.



Pour les organisateurs, ces résultats démontrent l’importance de créer des espaces de rencontre entre les entrepreneurs et leur marché.



Parmi les temps forts de l’événement figure le grand défilé consacré à la promotion du « Made in Sénégal ». Cette activité a permis de mettre en lumière le savoir-faire local, la créativité des stylistes et créateurs sénégalais ainsi que le potentiel économique des industries culturelles et créatives.



Le forum a également accueilli plusieurs panels et masterclass animés par des représentants d’institutions publiques, des experts et des chefs d’entreprise. Les échanges ont porté notamment sur le financement des entreprises, l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans les activités économiques ainsi que sur l’employabilité des jeunes.



Au-delà de l’événement, SENFORCE affirme poursuivre une mission d’impact social. Dans le cadre du programme FODEM de la Ville de Dakar, l’organisation a contribué à la formation de 150 bénéficiaires de la commune de Grand Yoff dans plusieurs domaines tels que la teinture, l’éducation financière, la restauration, la pâtisserie, la transformation des produits locaux et la saponification.



Maturin Dos Santos Bacoury a également annoncé le lancement prochain d’un nouveau programme de 150 formations supplémentaires destiné aux populations de Grand Yoff pendant les vacances 2026. Réalisé en partenariat avec Institut de Management et des Télécommunications, ce programme portera notamment sur le marketing digital, l’intelligence artificielle, la mécanique automobile et moto, le secrétariat-bureautique, l’électricité bâtiment et la restauration.



Clarification sur l’accompagnement des lauréats



Le président de SENFORCE est revenu sur la question de l’accompagnement des cinq lauréats du concours national de projets, sujet ayant suscité de nombreuses interrogations.



Il a expliqué que l’accompagnement annoncé reposait initialement sur un partenariat majeur obtenu à travers un accord de principe. Toutefois, selon lui, le partenaire concerné s’est retiré à une dizaine de jours de l’événement sans fournir d’explications officielles.



« Cet accord devait permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement destiné aux meilleurs porteurs de projets sélectionnés lors du concours », a-t-il indiqué.



À cette situation se sont ajoutées des contraintes budgétaires observées dans certaines structures publiques sollicitées pour soutenir les initiatives en faveur de la jeunesse. Ces difficultés expliquent le retard enregistré dans l’accompagnement des lauréats.



Malgré ce contretemps, le président de SENFORCE a assuré que l’organisation restait engagée auprès des jeunes entrepreneurs concernés. Des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires afin de mobiliser les ressources nécessaires pour honorer cette promesse. À défaut, SENFORCE prévoit un accompagnement technique et une mise en relation avec des structures de financement.



Maturin Dos Santos Bacoury pour conclure, a estimé que cette deuxième édition a démontré la capacité de SENFORCE à mobiliser la jeunesse autour de la formation, de l’entrepreneuriat et du leadership. « Le chemin reste encore long, mais notre détermination demeure intacte. Nous continuerons à former, informer et connecter », a-t-il affirmé.