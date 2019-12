SNPECTP : Thérèse Faye Diouf annonce la promotion des soins attentifs à travers l’utilisation des TICE

La semaine nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits (SNPECTP) sera célébrée du 09 au 15 décembre 2019, sous le thème : « La promotion des soins attentifs à travers l’utilisation des Technologies de l’Information et de la communication appliquées à l’éducation (TICE) ». C’est ce qu’a fait savoir le Directrice de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, Madame Thérèse Faye Diouf, ce mercredi à Dakar face à la presse.



Selon elle, cet important événement national a été institué par le décret n°2007-1207 du 08 octobre 2007, afin de promouvoir la Politique national de développement intégré de la petit-enfance (PNDIPE). Non sans préciser que la semaine national de la Case des Tout-petits offre un cadre adéquat d’échange et de partage sur les enjeux qui interpellent le sous secteur de la petite enfance.



« La semaine nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petit, se tiendra du 9 au 15 décembre sur tout le territoire national. Le thème de cette année, c'est « la promotion des soins attentifs à travers l’utilisation des TICE pour la petite enfance ». Aujourd'hui, nous avons compris pour la prise en charge de la petite enfance, au Sénégal nécessite qu'il ait un écosystème. Qui va prendre en compte tous les aspects lié au développement de nos jeunes enfants : la nutrition, la santé, l'éducation préscolaire, la protection, également le développement du numérique pour l'éducation. C'est-à-dire le projet connecté de la petite enfance. Et le lancement se tiendra le 9 décembre à Kaolack », a déclaré Madame Thérèse Faye Diouf.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « Nous avons également le forum qui porte sur la digitalisation des jeux traditionnels au Sénégal et qui aura lieu le 13 décembre au musée des civilisations noires. Après ceci, il y aura des séries d’activités qui auront lieu dans les 45 départements du pays. Cette semaine également est un moment pour l'ensemble des acteurs institutionnels, partenaires techniques et financiers, mais également les ONG, les communautés de se mobiliser encore une fois autour de la petite enfance ».



Selon la Directrice de l’Agence Nationale de la Petite Enfance, un comité scientifique national qui regroupe les structures qui travaillent dans la prise en charge de la petite enfance au Sénégal a été également mis en place.



Thérèse Faye Diouf a également annoncé un projet de 43 milliards, qui sera exécuté sur les 5 ans à venir, financé par la Banque mondiale. Ce qui dit-elle, « va booster la petite enfance dans tous les aspects. Du côte préscolaire, nutrition, encadrement, mais également renforcement des capacités des parents avec le programme éducation. Il y a un autre projet avec la coopération de Coré avec un montant de 2, 800 milliards pour construire les cases de tout petit dans les régions de Louga et Saint-Louis ».