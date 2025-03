SONACOS Ziguinchor : une collecte de 53 293 tonnes d’arachide enregistrée

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) de Ziguinchor (sud) a enregistré une collecte de 53 293 tonnes de graines d’arachide lors de la campagne en cours



« Nous avons collecté 53 293 tonnes ici, à Ziguinchor. L’année dernière, à la fin de la campagne de commercialisation des graines d’arachide, nous en étions globalement à 7 832 tonnes », a déclaré Babacar Fall à l’APS, à l’occasion d’une visite du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, à la SONACOS de Ziguinchor.



Ces quantités de graines d’arachide collectées en 2024 et en 2025 concernent les régions de Ziguinchor et de Kolda (sud), a-t-il précisé.



Selon Babacar Fall, l’objectif fixé cette année à la SONACOS, pour les régions de Kolda, Sédhiou (sud) et Ziguinchor, est de 60 000 tonnes.



La SONACOS envisage de collecter 300 000 tonnes de graines d’arachide au niveau national, au cours de la présente campagne de commercialisation, selon le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.



Pour le moment, 180 000 tonnes ont été collectées, signale-t-il. « Toute la stratégie de financement de la SONACOS sera revue », a dit Mabouba Diagne.