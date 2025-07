Sable : le gouvernement brise le monopole et annonce la stabilisation des prix

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a récemment apporté des éclaircissements sur la crise du prix du sable qui a secoué la région de Dakar. Répondant à une question écrite du député Guy Marius Sagna, le ministre a détaillé les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation et assurer une régulation plus équitable du marché.



La flambée des prix, qui a vu le coût de chargement d’un camion de 17 m³ passer de 14 000 à 15 000 FCFA, avait provoqué une grève des transporteurs et mis en péril l’approvisionnement en sable, matériau vital pour le secteur de la construction.



Cette hausse était principalement attribuée à la position monopolistique d’une carrière locale.Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a agi avec fermeté. « Le gouvernement a demandé à la société mise en cause de rétablir le prix initial sous peine de sanction », a déclaré le ministre Diop, soulignant que des enquêtes de terrain ont été menées pour une compréhension exhaustive du problème.



Parallèlement, le ministère s’est engagé dans un travail technique approfondi pour structurer le marché. L’élaboration d’un indice de prix de référence pour les substances minérales, conformément à l’article 77 du Code minier, vise à instaurer une transparence et une équité durables.



Une des mesures phares annoncées est la fin du monopole dans l’exploitation des carrières de sable. Le ministre a précisé que « Les procédures d’autorisation et de renouvellement en instance ont été accélérées pour permettre l’entrée de nouveaux opérateurs ».



Cette ouverture à la concurrence est jugée indispensable pour stabiliser les prix à long terme.Ces initiatives ont déjà porté leurs fruits, puisque le prix initial du sable a été rétabli dans la région de Dakar.



Le député Guy Marius Sagna a salué ces avancées sur sa page Facebook le 20 juillet, confirmant l’efficacité des actions gouvernementales.