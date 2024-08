Sabodala : le torchon brûle entre le Collège du personnel et Endeavour Mining/ SGO SABODALA

Le climat reste tendu voire très tendu au niveau de Endeavour Mining/ SGO SABODALA GOLD. Le collège des délégués du personnel par un communiqué a entamé une campagne d'explication sur les différends qui leur opposent à leur employeur et demande l'arbitrage de l'Etat et de tous les acteurs.

"Au regard de tout ce qui précède, nous demandons aux autorités et autres acteurs du monde du travail et de la société civile, d’inviter notre employeur à se conformer à la législation sénégalaise avant que l’irréparable ne se produise. En ce qui nous concerne, nous restons déterminés et convaincus que les droits des mandants seront respectés", tels sont les propos interpellatifs du collège du personnel. Qui voit d'un mauvais oeil les agissements de leur employeur. Ce dernier est accusé par les syndicalistes de ne se conformer non seulement à l’accord de 2016 conclu avec le personnel mais aussi à la législation sénégalaise.



Dans une démarche de paix et de conciliation, le collège du personnel informe s'être rendu jusqu'à Dakar pour discuter avec leur employeur. Et malgré, leurs multiples concessions aucune solution n'est encore trouvée. "Face à cette situation, et en conformité avec les dispositions constitutionnelles et légales relatives au droit de grève, notamment celles des articles L.271 et suivants du Code du Travail, nous avons décidé d’exercer notre droit de grève à l’expiration du préavis de 30 jours", informe le collège du personnel.



Dans ce bras fer, il est reproché à la société minière de poser des actes illégaux, parmi lesquels l'expulsion des travailleurs grévistes des logements. Au motif que ces logements constituent un lieu de travail. A ces griefs s'y ajoutent, le non respect de la prise en charge avantage en nature.



Toujours dans cette bataille sans merci, l'entreprise minière selon sa logique menace de remplacer des travailleurs grévistes par des travailleurs temporaires. Or, argumente le collège des délégués, sur la base des dispositions de l’article 12 du décret 2009-1412 du 23 décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises qu’« il est formellement interdit de recourir à des travailleurs temporaires pour remplacer le personnel en grève licite d’une entreprise. ».