Saccage du stade de Mbacké: Ibrahima Diop placé sous mandat de dépôt

Pour avoir revendiqué publiquement le saccage du stade de Mbacké, Ibrahima Diop alias Ibou est poursuivi pour défiance à l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs, destruction de bien public et acte de vandalisme.

Il a été déféré par la police de Mbacké devant le parquet de Diourbel. Sauf retour de parquet, Ibou Diop devait passer hier sa première nuit en prison en attendant sa comparution devant le Tribunal des Flagrants délits. D'aucuns craignaient que l'influence et la pression de Touba conduisent à sa libération qu’un marabout avait exigé dans les plus délais.