Sadio Mané seul africain parmi les 5 favoris au Ballon d'Or 2019

En effet, le Croate Luka Modrić s’en est emparé grâce à la Ligue des Champions remporté avec le Real et un très beau parcours réalisé avec la Croatie en Coupe du Monde (finale perdue contre la France). Cette année la récompense peut elle de nouveau glisser entre les mains des deux monstres du foot ? En tout cas une chose est sûre ! Sadio Mané, seul africain parmi les cinq prétendants, est bien parti pour être le deuxième africain à remporter cette distinction individuelle. Voici notre top 5 ! 5 – Sadio Mané Tout dépendra de la finale de la CAN, mais si le Sénégal l’emporte, on pourra clairement considérer ​Sadio Mané comme une partie intégrante du Top 5 au Ballon d’or. Excellent cette saison avec Liverpool (le meilleur du trio d’attaque) et avec une Ligue des Champions à la clé, Mané réalise une des plus belles saisons de sa carrière. Une victoire avec le Sénégal lui permettrait de sérieusement aspirer à une belle place au classement du Ballon d’or, et viser un podium, 4 – Cristiano Ronaldo Le Portugais s’est très bien adapté à la Serie A avec 21 buts inscrits. Avec également un triplé retentissant face à l’Atletico de Madrid en 1/8ème de finale de LDC, ​Ronaldo a totalement gagné le coeur des supporters bianconeri. Avec la ​Juve, ils a remporté la Serie A et s’est hissé en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Ajax. Il a également remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, faisant de lui un prétendant sérieux au Ballon d’or. 3 – Alisson Becker Ballon d'or européen 2019 : Lui aussi peut jouer crânement sa chance pour le Ballon d’Or. Le portier des Reds a été impressionnant toute la saison et Liverpool peut clairement le remercier pour les différentes parades décisives qu’il a effectué (face à Naples, Barcelone et Tottenham en LDC). Il a encaissé seulement 22 buts en ​Premier League cette saison pour 20 clean sheets. Il a ensuite gagné la Copa America avec le Brésil en n’encaissant qu’un but en finale face au Pérou. Il a été élu 3 fois meilleur gardien (en LDC, en Premier League et en Copa America). Démentiel! 2 – Lionel Messi process Ballon d'or européen 2019 : Sadio Mané seul africain parmi les 5 prétendants Gaindés ​Lionel Messi aurait pu être élu Ballon d’Or à l’unanimité, mais sa fin de saison en club et sélection le desservent. Avec le ​Barca, la Remontada subie face à Liverpool est très mal passée, puis l’échec en finale de Coupe du Roi face à Séville a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en Catalogne. Plus récemment avec l’Argentine, Leo Messi a créé la polémique avec ses déclarations sur l’organisation de la Copa America suite à la défaite face au Brésil. Rien ne va plus pour l’Argentin. Néanmoins on n’oubliera pas sa très bonne saison avec les Blaugrana où il a inscrit des superbes buts. 1 – Virgil van Dijk Le Néerlandais est l’un des grands favoris de cette année. Il a réalisé une saison extraordinaire avec Liverpool autant en Premier League qu’en ​Ligue des Champions, et ne s’est pas fait dribblé une seule fois sur ses 36 apparitions dans le championnat anglais ! De plus, Van Dijk a été élu joueur de l’année en Premier League par les joueurs et la presse. Pour finir, il a également réalisé un très beau parcours avec les Pays-Bas puisqu’il les a emmenés en finale de la Ligue des Nations (perdue contre le Portugal). Source : 90mn