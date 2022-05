Sadio Mané sur le Ballon d’Or : « Je ne vais pas cracher dessus »

Après le match, Sadio Mané a répondu aux questions de Canal+. Concernant la victoire face à Aston Villa, l’attaquant de Liverpool est soulagé d'avoir pris les trois points. « On savait que ça allait être un match compliqué, parce que c'est une bonne équipe avec un stade impressionnant. On a fait un très bon match et c'est l'essentiel », a-t-il dit.



L’attaquant sénégalais n’a pas échappé à la question sur le Ballon d'Or. Sadio Mané a éludé la question avec humour. « Bonne question, mais je ne vais pas cracher dessus », a souri le N.10 des Reds.



À propos de cette fin de saison forcément très tendue, Mané a essayé de se montrer rassurant, déclarant que son équipe est habituée à gérer ce genre de situations. « C'est le haut-niveau, il faut s'attendre à ce genre de moment, il faut être costaud mentalement. C'est ce qu'on essaye de faire et on est habitués à ce genre de période. On va essayer de ne pas baisser les bras. Personnellement, j'essaye de contribuer à l'équipe et de prendre du plaisir sur le terrain. Je donne le maximum. », a confié l'international sénégalais à nos confrères de Canal+.