Sadio Mané suspendu à titre provisoire après sa bagarre avec Leroy Sané

Selon le quotidien allemand Bild, Sadio Mané a été suspendu à titre provisoire par le Bayern Munich. Ce après avoir frappé au visage Leroy Sané à l'issue de la défaite contre Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions.





Mané était à l'entraînement ce matin



Reste à savoir quelle forme prendra cette sanction. Va-t-il manquer des matchs et si oui, combien? Va-t-il aussi écoper d’une amende ? D’après Bild, Sané et Mané ont eu un échange tendu en fin de match à l’Etihad Stadium, le premier reprochant au second de ne pas lui proposer suffisamment de solution. Les deux joueurs ont ensuite eu une vive altercation dans le vestiaire munichois.Fou de rage, Mané aurait asséné un coup de poing au visage de Sané, qui porterait les stigmates de cette dispute au niveau de la lèvre. Deux jours après ce clash, ils ont tous les deux participé normalement à l’entraînement du Bayern ce matin. Ils ont également échangé avec Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, président du directoire et directeur sportif du club.Les hommes de Thomas Tuchel tenteront de relever la tête dès samedi à domicile contre Hoffenheim pour le compte de la 28e journée de Bundesliga, avant de retrouver Manchester City mercredi pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Avec ou sans Mané ?