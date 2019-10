Sadio explique enfin son coup de gueule contre Salah

Sadio Mané est revenu pour la première fois sur son coup de gueule lors de la quatrième journée de Premier League contre son coéquipier Mohamed Salah. Il a expliqué pourquoi il avait pété un câble en sortant, alors que son équipe menait 3-0 face à Burnley.

« Des choses peuvent arriver dans le football. J’étais un peu frustré (à Burnley) parce que c’est du foot et qu’on veut toujours marquer plus de buts. Vous pouvez voir Manchester City gagner 8-0, 7-0, 7-0, 6-0. Pour l’équipe, j’ai pensé qu’il était très important pour nous de marquer autant de buts que possible. Mais il ne m’a pas vu et ça peut arriver. J’étais un peu frustré, mais nous sommes devenus très, très bon amis. Tout est oublié, c’est derrière nous maintenant », a-t-il expliqué .