Saer Kébé met fin à sa grève de la faim

Saer Kébé a décidé de mettre fin à la grève de la faim qu'il avait entamée depuis quelques jours. Et pour cause, révèle la Rfm, l'élève de Terminale au lycée Demba Diop de Mbour a obtenu gain de cause après la décision du tribunal de fixer son procès pour le 27 mars prochain.



Saer Kébé avait été interpellé pour apologie du terrorisme, après un post sur sa page facebook menaçant l'ambassade américaine.



Avec cette décision, sa famille peut pousser un grand ouf de soulagement puisque pour le soutenir, ses membres avaient décidé d'organiser une marche.