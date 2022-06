Safiétou Sagna, capitaine des « Lionnes » : « Notre objectif est d’aller conquérir le titre »

Le Maroc abrite, du 2 au 23 juillet, la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Lors d’un entretien avec le quotidien sportif « Stades », la capitaine des « Lionnes », Safiétou Sagna indique que le Sénégal ira défendre ses chances pour décrocher le titre continental.



« Notre objectif est d’aller conquérir le titre. C’est notre souhait. C’est la deuxième fois que le Sénégal décroche une qualification en Coupe d’Afrique des Nations, après 10 ans. Donc, nous sommes prêtes à faire une belle prestation et surtout de bien démarrer la compétition », avance Safiétou Sagna.



Interpellée sur leurs adversaires, la teigneuse capitaine des « Lionnes » affirme que ses coéquipières disposent de quelques idées sur le Marcoc. « Nous n'avons aucune information sur l’Ouganda et le Burkina Faso. Mais, de toute façon, on ne va rien négliger. C’est comme si on va jouer avec le Cameroun ou le Nigeria. Actuellement, dans le haut niveau, il n’y a pas de favori. Toutes les équipes se valent. Il faut y croire pour s’en sortir et l’équipe la plus engagée sera victorieuse », dit-elle.



« Notre ambition est de décrocher la qualification à la Coupe du monde »

« Nous allons à la Coupe d’Afrique avec beaucoup d’humilité. Nous disposons d’une bonne équipe et nous avons nos qualités. Notre ambition est de décrocher la qualification à la Coupe du monde pour la première fois. Pour y arriver, il faut d’abord accéder au 2ème tour et intégrer le carré d’as », avance la capitaine de l’équipe du Sénégal.



Les « Lionnes » quittent le Sénégal, ce samedi, pour la Tunisie où elles vont disputer un match amical le 28 juin, avant de rallier le Maroc pour la CAN. Elles sont attendues à Rabat le 30 juin prochain.



L’équipe du Sénégal est logée dans la Poule A et débute la CAN face à l’Ouganda le 3 juillet, puis le Burkina Faso le 5 juillet (2ème journée) et le Maroc le 8 juillet en 3ème et dernière journée en phase de poules.



A noter que le sélectionneur des « Lionnes » a rendu publique la liste des 26 joueuses devant prendre part à la CAN Féminine 2022.