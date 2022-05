Sages femmes inculpées dans la mort de Astou Sokhna: And Gueusseum décrète encore "3 jours de grève"

L’alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum continue de mettre la pression aux autorités pour la libération des sages femmes inculpées après le décès en couches de Astou Sokhna . Mballo Dia Thiam et ses camarades annoncent "une cessation d’activité les 04, 05 et 06 mai 2022."Dans son communiqué, le syndicat lance une invite aux professionnels de la santé. Il appelle "à la vigilance et à davantage d’engagement militant, de discipline syndicale".A noter que l’Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum avait décliné à la conférence de presse du 19 avril 2022 son quatrième plan d’actions. Ce plan couvrait la fin du mois d’avril et le début du mois de mai.