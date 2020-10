Saint-Louis : 35 candidats à l’émigration clandestine arrêtés, des membres de l’équipage en fuite

L’affaire des 35 candidats à l’émigration clandestine arrêtés à Saint-Louis (Est) n’a pas fini de livrer ses secrets. Les dernières informations ont révélé qu’il y avait deux fois plus de personnes dans la pirogue arraisonnée par la gendarmerie de la première capitale Sénégalaise.



Certains membres de l’équipage ont pu s’échapper avant l’arrivée des hommes en bleu, avec l’aide des populations. En réalité, ils étaient au total plus d’une soixantaine d’individus dans la pirogue.



Les mis en causes dont 16 Sénégalais, 14 Guinéens et 5 Gambiens qui sont tous des jeunes, sont actuellement auditionnés par la gendarmerie qui assure leur prise en charge alimentaire.



Selon la Rfm, ils sont restés deux jours sans manger et ont besoin d’assistance pour retourner auprès de leur famille.