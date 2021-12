Saint-Louis: La fille du préfet de Kaffrine retrouvée morte

La fille de l'administrateur civil, Moustapha Diaw, ancien préfet du département de Podor et actuellement préfet du département de Kaffrine, a été retrouvée morte aux abords de la route nationale à hauteur du village de Ngalelle, a relaté Gas El Salvador info sur sa page Facebook.



La fillette connue sous le nom de F.S Diaw âgée seulement d'une dizaine d'années était envoyée pour une commission non loin de la maison familiale sise à la rue de Paris.



Elle est restée introuvable plusieurs heures avant d'être retrouvée sans vie au bord de la route, heurtée par une voiture.



La dépouille a été acheminée à l'hôpital régional de Saint-Louis et une enquête est ouverte.