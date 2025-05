Saint-Louis : cinq (5) individus arrêtés pour tentative de trafic de migrants par voie maritime

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’interpellation de cinq individus pour tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs.



Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à une opération de surveillance dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. A cet effet, un groupe de trois (03) hommes, ressemblant vraisemblablement, à de potentiels candidats, a été interpellé et interrogé.



Poursuivant, Ces derniers ont unanimement déclaré avoir payé chacun la somme minimale de quatre cent cinquante mille (450.000) FCFA à deux des mis en cause. En outre, ils précisent être en route pour rejoindre le lieu de leur rendez-vous aux fins qu’ils soient conduits par les recruteurs au lieu du départ de l’embarcation.



Sur ce, un dispositif de surveillance a été mis en place et a permis d’interpeller au total dans les quartiers d’Hydrobase, Pikine 700 et Santhiaba, vingt (20) individus dont les cinq (05) mis en cause. L’enquête suit son cours et les suspects ont été déférés devant le Parquet financier de Dakar.



La DNLT, avec le soutien de ses antennes régionales, continue de mener des actions déterminées pour démanteler les réseaux de trafic de migrants et assurer la sécurité des citoyens.