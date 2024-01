Saint-Louis: inauguration de l’extension de la Grande mosquée, vendredi

La cérémonie d'inauguration de l'extension de la Grande Mosquée de Saint-Louis (Nord), se déroulera ce vendredi 19 janvier en présence du président de la République, Macky Sall. Ce dernier a assumé intégralement le financement de la phase II des travaux de reconstruction de ce lieu sacré.



La mosquée se prépare à recevoir le président Macky Sall, qui débutera la journée en effectuant la prière du vendredi avant de procéder à l'inauguration.



L'extension de la Grande Mosquée comprend une grande salle sur deux niveaux, avec un rez-de-chaussée et un étage. Une section spécialement réservée aux dames a également été intégrée dans cet édifice religieux situé au bord du fleuve Sénégal.



Dah Dieng, membre du comité directeur de l'Association des musulmans de Saint-Louis a qualifié de « joyau architectural », la mosquée. Il a exprimé sa fierté d'avoir un tel monument à Saint-Louis, soulignant que cela enrichit le patrimoine classé de la ville.



La capacité d'accueil de la Grande Mosquée va passer de 1 000 à 4 000 places avec cette extension, offrant une salle spacieuse et artistiquement décorée, renseigne APS. Le premier bâtiment de la Grande Mosquée a été érigé entre 1838 et 1847, renforçant son statut de patrimoine historique et religieux de Saint-Louis.