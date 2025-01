Saint-Louis : la brèche continue de causer des pertes humaines et matérielles

Les pêcheurs de Guet Ndar élèvent le ton pour exiger de l’Etat une solution définitive concernant la brèche qui hante leur sommeil.



« Beaucoup de gens perdent la vie dans la brèche. Trop, c’est trop. Nous allons en mer, nous connaissons les conséquences et nous interpellons l’Etat pour qu’il réagisse au plus vite. Si l’Etat ne fait rien, nous allons nous faire entendre dans les prochains jours, et cela, personne ne le souhaite. Nous ne souhaiterions pas que Guet Ndar se soulève », martèle Moussa Niang président de l’association des capitaines de pirogues de Saint-Louis.



Ces pêcheurs se désolent de la réaction du ministre de la Pêche à l’occasion de sa dernière visite à Saint-Louis que la brèche ne relève pas de son domaine d’activité.



« Même si les régimes précédant nous ont trompés, mais ils nous rassuraient qu’en même par rapport à la brèche. Mais ce que l’actuel ministre de la Pêche nous a dit lors de sa dernière visite à Saint-Louis nous inquiète vraiment. Il nous a clairement dit que les problèmes de cette brèche ne relèvent pas de son domaine. Cela est plutôt du domaine de l’environnement. Cela nous intrigue », a rappelé Ngagne Dieye membre de l’association des capitaines de pirogue.



Toutefois, il demande aux autres pêcheurs d’être plus prudent et de surtout tenir compte des alertes de la météo, livre iRadio.