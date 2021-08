Saint-Louis: le médecin-chef du district sanitaire emporté par la Covid-19

Le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, dans l'est du Sénégal, n'est plus. Dr Evrard Jocelyn Désiré Kabou a été emporté par la Covid-19.



Le décès est survenu lundi après une semaine d'hospitalisation au Cte (Centre de traitement épidémiologique) de l'hôpital régional de la Langue de barbarie.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le personnel médical sénégalais.