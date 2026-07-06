Saint-Louis : surpris en pleins ébats sexuels, un couple fonce sur un véhicule de police et blesse trois agents

C’est une scène insolite qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h30, à Saint-Louis (nord-ouest). Selon le quotidien Libération, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Pikine, en pleine opération de sécurisation, ont surpris deux individus en plein acte sexuel à bord d’une Mercedes Benz, stationnée à hauteur de la digue vers Pikine Bas Sénégal.



Sommé de sortir du véhicule, le conducteur a plutôt démarré en trombe. Il a percuté à plusieurs reprises le véhicule de police avant de le pousser dans le canal d’évacuation des eaux usées, puis a pris la fuite.



L’agent A. Ndiaye s’est agrippé au véhicule pour éviter d’être percuté et a été traîné sur plusieurs mètres avant d’être projeté sur le trottoir.



Au cours de sa cavale, le fuyard a finalement abandonné la voiture environ 500 mètres plus loin. Sa passagère, identifiée comme Mame F. D., 21 ans, tailleur domiciliée à Diawling, a été interpellée. Elle affirme ne pas connaître l’identité de son compagnon, rencontré quelques heures plus tôt en ville.



Le bilan fait état de 3 blessés. Le conducteur du véhicule de police, l’agent Y. Diédhiou, ainsi que les agents A. Ndiaye et G. Badji ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis.



Le véhicule impliqué a été remorqué au commissariat. Le véhicule de police a, quant à lui, subi des dégâts : pare-brise cassé, capot tordu et portière avant gauche cabossée.



Une enquête a été ouverte. Le mis en cause est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, destruction de biens publics, délit de fuite, outrage à agent et outrage public à la pudeur. Les recherches se poursuivent pour l’interpeller.