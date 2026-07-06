Koungheul : un nourrisson d’un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Un s’est produit miracle au marché central de Koungheul, dans le centre du Sénégal. Dans la nuit du 5 juillet, vers 2 heures du matin, un bébé de sexe féminin, âgé d’environ un mois, a été retrouvé en vie dans une poubelle.



Selon le quotidien Libération, l’alerte a été donnée par E.H.D. Sarr, un conducteur de moto-taxi. En patrouille dans le secteur, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Koungheul ont été informés par le jeune homme qu’un nourrisson venait d’être abandonné dans une poubelle du marché.



Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert le bébé, emmailloté, habillé et en pleurs. Il a été immédiatement récupéré et conduit au commissariat avant d’être acheminé au district sanitaire de la ville pour un examen médical.



Entendu par les enquêteurs, E.H.D. Sarr a expliqué avoir été alerté par les cris du nourrisson alors qu’il s’était éloigné pour uriner dans un endroit isolé. Intrigué, il a appelé la patrouille de police qui passait à proximité.



Le bébé a été placé sous la responsabilité du district sanitaire, en attendant les instructions du parquet qui a été saisi de l’affaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet abandon.