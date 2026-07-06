La Chine annonce avoir tiré un missile intercontinental dans le Pacifique

« Un sous-marin stratégique à propulsion nucléaire et lanceur d'engins » a « procédé avec succès, le 6 juillet à 12H01, au tir d'un missile stratégique équipé d'une ogive d'entraînement à charge simulée, en direction des eaux internationales du Pacifique », a indiqué la marine chinoise dans un communiqué. Ce missile est « tombé avec précision dans la zone maritime prédéfinie », a-t-il souligné, sans fournir plus de détails sur la localisation exacte.



Cet essai a lieu le jour où les marines chinoise et russe débutent leurs exercices navals annuels au large de Qingdao, grand port militaire et station balnéaire de l'est de la Chine. Rien ne permet à ce stade de lier les deux événements. « Ce tir d'essai s'inscrit dans le cadre des exercices militaires annuels de routine de la Chine », a indiqué la marine chinoise dans son communiqué.



« Une notification préalable a été adressée aux pays concernés, conformément au droit international et aux pratiques internationales. Ce tir ne vise aucun pays ni aucune cible particulière », a-t-elle souligné.



Il s'agit d'une rare démonstration des capacités militaires chinoises dans le Pacifique Sud, région stratégique où les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puissances traditionnellement dominantes, accueillent avec scepticisme l'influence croissante de Pékin. La Chine a renforcé ses capacités militaires ces dernières décennies, au diapason de son développement économique et de son poids diplomatique. Selon les estimations datant de 2025 de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), la Chine comptait 600 armes nucléaires, soit 100 de plus qu'en 2024. Les États-Unis accusent régulièrement l'armée chinoise de vouloir renforcer significativement son arsenal.



Réactions internationales

Le Japon a déclaré avoir fermement exhorté la Chine à réexaminer l'essai de tir de missile dans l'océan Pacifique après l'annonce lundi par Pékin de ce test dont Tokyo avait été informé par avance. « Nous avons vivement demandé de reconsidérer ce tir d'essai de missile balistique afin qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité du Japon, notamment en passant par son espace aérien », selon un communiqué conjoint de plusieurs ministères japonais, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, publié avant le lancement.



Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a fait part lundi de sa profonde inquiétude après que la Chine a procédé à un tir d'essai de ce qu'il a qualifié de missile à longue portée « à capacité nucléaire » dans le Pacifique Sud. « Le Pacifique est un océan de paix et nous sommes profondément préoccupés par les essais menés par la Chine d'armes à capacité nucléaire », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que ce tir « n'est pas compatible avec la stabilité régionale ».



La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong a également mis en garde. « L'Australie a clairement fait savoir à la Chine que nous considérons cela comme quelque chose de déstabilisant pour la région », a déclaré la ministre à des journalistes, peu après l'annonce de la marine chinoise.