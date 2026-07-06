Nguinth – Thiès : quatre personnes interpellées après l’interruption d’une «soirée partouze» entre homosexuels

Le commissariat central de Thiès a procédé, samedi 4 juillet 2026, à l’interpellation de quatre individus à Nguinth, suite à une information faisant état de pratiques répréhensibles dans un studio.



Selon le quotidien Libération, exploitant ce renseignement, les policiers se sont rendus sur les lieux. Sur place, ils ont surpris plusieurs personnes réunies dans une même chambre d’un studio loué par Mor K., 39 ans, se disant enseignant et domicilié à Nguinth.



Au moment de l’intervention, ils étaient au moins six. Les autres, surpris nus, ont réussi à prendre la fuite en sautant par le balcon. Deux personnes ont été blessées lors de cette fuite. Dans la chambre, les forces de l’ordre ont saisi un gel lubrifiant entamé.



Les quatre personnes arrêtées ont été identifiées : Mor K. N. (39 ans), enseignant, Ousmane N. (31 ans), gérant de boutique aux Parcelles Assainies de Thiès, Moustapha K. (24 ans), pâtissier domicilié à Bounthou Dépôt, Baye T. D. (22 ans), chauffeur domicilié à Mbour 3.



Toujours selon le journal, Moustapha Kanté aurait reconnu avoir eu plusieurs relations sexuelles avec Mor K. N., alias "Joe". Interrogé sur son statut sérologique, Mor K. N. a déclaré être séropositif depuis 2015 et suivre un traitement antirétroviral. Il a indiqué que les autres membres du groupe ignoraient son statut.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. L’enquête se poursuit sous la supervision du parquet.