PASTEF France exclut des dissidents de ses canaux de communication officiels suite à des velléités de départ

Le Bureau Exécutif de PASTEF France a décidé de restreindre l'accès à ses espaces de travail numériques à plusieurs de ses membres. Dans un communiqué publié ce 05 juillet 2026, l'instance dirigeante de la section française indique avoir pris acte des déclarations publiques de certains responsables et militants exprimant leur volonté de rejoindre une autre formation politique.



« Retrait des personnes concernées de l'ensemble des groupes WhatsApp et plateformes numériques officiels », a ordonné le Bureau Exécutif à titre conservatoire dans le document référencé sous le nom d'image_620b01.jpg. La direction rappelle que ces canaux constituent des espaces officiels de travail où circulent des informations internes à caractère confidentiel et stratégique. Leur accès est donc exclusivement réservé aux militants engagés au service exclusif du parti.



Le Bureau Exécutif précise toutefois qu'il s'agit d'une disposition « strictement administrative de gestion et de sécurisation ». Cette mesure de retrait ne préjuge pas de la qualité de membre des intéressés ni des futures décisions des instances nationales compétentes du parti.



Pour clore cette situation, la section France invite l'ensemble des militants à faire preuve de « sérénité, de vigilance, de discipline et de responsabilité ». Elle insiste sur le fait que toute information interne doit rester strictement limitée aux canaux officiels prévus à cet effet.