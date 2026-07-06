Kolda : Tahirou Ndoye présente son ouvrage « PASTEF-Les Patriotes et la diaspora, chronique d'une mobilisation transnationale

Entre analyse politique, réflexion sociologique et témoignage engagé, ce livre explore les liens singuliers tissés entre le parti PASTEF-Les Patriotes et la diaspora sénégalaise, particulièrement établie en France. À travers cet ouvrage, l'auteur décrypte les mutations des trajectoires migratoires, les nouvelles formes d'engagement politique ainsi que l'émergence d'une conscience patriotique portée par des Sénégalais vivant loin de leur terre natale, mais demeurant profondément attachés au devenir de leur pays.

L'ouvrage s'intéresse également à l'ascension politique d'Ousmane Sonko, à la structuration du parti et à l'implication croissante des étudiants, cadres, travailleurs précaires et militants de la diaspora. Selon Tahirou Ndoye, ce phénomène politique inédit a profondément marqué l'histoire contemporaine du Sénégal.

Mêlant observations de terrain, analyses sociopolitiques et regards critiques, l'auteur propose une lecture originale des dynamiques transnationales, du souverainisme africain et des aspirations démocratiques d'une génération en quête de justice, de dignité et de transformation systémique.

Témoin oculaire et acteur de la mobilisation de PASTEF à l'étranger, Tahirou Ndoye estime que l'adhésion massive de la diaspora à Ousmane Sonko s'explique par le fait que ce dernier incarne des aspirations longtemps portées par les Sénégalais établis hors du pays.

« Ousmane Sonko a subjugué la diaspora parce qu'il dit correspond à ce dont elle a besoin », a expliqué l'auteur devant l'assistance venue prendre part à cette cérémonie de présentation.

Prenant la parole à son tour, le coordonnateur départemental de PASTEF à Kolda, Famara Mané, a soutenu que le don de soi a constitué la principale force du combat politique mené par les militants du parti dans la diaspora.

Cette rencontre littéraire a ainsi offert un cadre d'échanges autour du rôle croissant des Sénégalais de l'extérieur dans les dynamiques politiques nationales, tout en mettant en lumière les nouvelles formes de mobilisation citoyenne qui transcendent désormais les frontières.

La capitale du Fouladou a accueilli, ce dimanche 5 juillet, la cérémonie de dédicace et de présentation de l'ouvrage intitulé "PASTEF-Les Patriotes et la diaspora, chronique d'une mobilisation transnationale", signé de Tahirou Ndoye, éducateur spécialisé et titulaire d'un master en sciences de l'éducation de l'Université Paris 8.