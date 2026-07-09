Mali : Un convoi militaire de l'armée et d'Africa Corps pris dans une embuscade près de Tabankort

Un convoi stratégique des Forces armées maliennes (Fama) et de leurs partenaires russes de l'Africa Corps est actuellement la cible d'une offensive majeure au nord du Mali. Partie mardi de Gao en direction d'Anéfis, dans la région de Kidal, cette colonne d'une soixantaine de véhicules transportant des troupes et des équipements militaires a été attaquée ce jeudi 9 juillet 2026 au matin par une coalition composée des indépendantistes du FLA et des jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.



L'embuscade a été tendue aux alentours de 8h30 à Tin Araban, une localité située à une dizaine de kilomètres de Tabankort et à moins de cent kilomètres d'Anéfis. Les affrontements, qui alternent entre phases intenses et accalmies, durent depuis plusieurs heures. Joint par RFI, le mouvement indépendantiste revendique la destruction de plusieurs véhicules militaires, de blindés ainsi que de drones. De son côté, l'armée malienne n'a pas communiqué officiellement, mais une source sécuritaire directement impliquée rapporte que les forces maliennes et russes ont également détruit plusieurs véhicules des groupes assaillants. Bien que des pertes humaines soient signalées de part et d'autre, aucun bilan fiable n'est disponible pour le moment.



Ce convoi achemine des renforts cruciaux pour sécuriser le camp militaire d'Anéfis, encerclé et attaqué conjointement par le FLA et le Jnim depuis samedi dernier. Bien que l'armée malienne et ses alliés russes parviennent toujours à tenir la position, l'issue de cette bataille pour le contrôle du camp dépendra grandement de la capacité de ce convoi à atteindre sa destination.