Saisie d'armes blanches à l'Ucad: la DIC à la trousse des détenteurs

Des armes blanches de type sabre détenues illégalement et dissimulées ont été saisies, ce dimanche, chez des pensionnaires de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, résidant au niveau du Campus social.



La plupart sont des gourdins, sabre de chasse, le reste sont des poignards, barres de fer et autres armes de combat. L'arsenal, découvert par des éléments du COUD, était détenu par les étudiants sans autorisation et était caché dans les chambres.



A la suite de cette saisine, la Division des Investigations Criminelles (DIC) va entrer en action pour débusquer les détenteurs de ces armes et leurs fournisseurs. Les autorités disent ne pas vouloir que l’université soit transformée en une zone de non droit, et des arrestations ne sont pas à écarter lorsque la DIC entrera en action dans le campus.