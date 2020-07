Saisie d'armes et minutions à Touba: des suspects identifiés dans des familles maraboutiques

Selon nos confrères de L'Observateur, les éléments de la police scientifique et de la Sûreté urbaine sont venus en renfort pour appuyer leurs collègues du poste de police de Ngouye Mbinde dans l'enquête.



Pour rappel, la police a mis la main sur un impressionnant arsenal composé de «110 armes à feu de divers calibres dont 18 PA (pistolet automatique), 21 armes de fabrication artisanale PA et 71 fusils. 807 munitions dont 634 pour PA, 53 FAP (fusils à pompe), 98 munitions de guerre, 16 chargeurs et 2 jumelles».

Du nouveau sur la grosse saisie d’armes à feu au quartier Madiyana de Touba . Après que le présumé coupable, âgé d’environ 65 ans, a été placé en garde à vue, les enquêteurs ont identifié des suspects dans certaines familles maraboutiques.