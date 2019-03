Saisie de 17,5 kg de cocaïne en RDC

La drogue a été interceptée mardi à l'aéroport de Kinshasa, indique un communiqué de la police.

''C'est une importante saisie de drogue'', se réjouit le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police congolaise.



''17,5 kg de cocaïne pour une valeur estimée à 260 000 dollars'', détaille l'officier.

La drogue a été interceptée dans un entrepôt de l'aéroport de Kinshasa.

Elle était dissimulée à l'intérieur de casques pour cycliste.

Un suspect a déjà été arrêté.



La cargaison qui provenait d'Inde, a transité par Dubai et Nairobi, avant d'arriver dans la capitale congolaise.



D'après une source proche de l'enquête, la République démocratique du Congo ne serait pas le destinataire final de ce lot de cocaïne.



A en croire cette source, la drogue était sur le point d'être réexpédiée en Europe et aux Etats Unis.

Les 17,5 kg de cocaïne saisis devraient être incinérés, indiquent les forces de l'ordre.



La dernière saisie de cocaïne à l'aéroport de Kinshasa, rendue publique, remonte à avril 2013.

Quelque 680 grammes de cette poudre blanche avaient alors été interceptés.

La drogue venait d'Afrique du Sud et avait pour destination finale, l'Angola.