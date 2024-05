Saisie de drogue hallucinogène à l'AIBD : quatre (4) individus arrêtés par les agents des Douanes

Dans le cadre d'une opération de ciblage et de contrôle des envois suspects, les agents du Bureau des Douanes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont intercepté un colis contenant près de cinq cents grammes d'amphétamine, un hallucinogène stupéfiant.



La drogue a été dissimulée dans un colis "express" . Plusieurs techniques de dissimulation avaient été employées pour camoufler le contenu illicite parmi d'autres articles, informe le communiqué parvenu á PressAfrik. Cette saisie a été faite grâce à des éléments de ciblage pertinents, mais aussi de l'utilisation de kits de détection sophistiqués utilisés par les agents des Douanes.



Après avoir été confirmée comme de l'amphétamine par le laboratoire de la Division de la Police technique et scientifique (DPTS), une opération de livraison surveillée a été lancée, permettant ainsi l'arrestation de quatre (4) individus impliqués dans le trafic de stupéfiants. Parmi eux, trois (3) étaient de nationalité étrangère tandis que le quatrième était Sénégalais. Tous les quatre ont été déférés au parquet de Mbour.



Cette saisie s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les autorités pour lutter contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée. Les frontières aériennes, en particulier, sont devenues des points de passage stratégiques pour le trafic de substances illicites, souvent dissimulées dans des envois express.



Interrogé sur cette saisie, un représentant de l'Administration des Douanes a réaffirmé la détermination des autorités à lutter sans relâche contre le trafic illicite. La Division de la Communication et des Relations Publiques de l'AIBD a déclaré qu'elle continuerait à informer le public sur les opérations de contrôle menées à l'aéroport et à sensibiliser sur les dangers du trafic de drogue.