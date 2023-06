Saisie des téléphones de Sonko : ses relations avec des "ministres" et des "journalistes" révélés

Des informations troublantes ont été découvertes lors du décodage des téléphones du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Les révélations indiquent des relations étroites entre Sonko et des personnes influentes au sein du parti au pouvoir, ainsi qu'avec des personnalités respectées des médias.



Lors de sa récente sortie, Sonko a déclaré que les gendarmes avaient confisqué non seulement ses armes à feu, mais aussi les quatre téléphones et l'ordinateur portable qu'il avait en sa possession au moment de son interpellation par les forces de défense et de sécurité. Le chef du parti Pastef avait prévenu que les gendarmes auraient pu y planter du n'importe quoi, soulignant ainsi qu'il ne se sentait pas responsable de ce qui serait découvert.



Les révélations ne se sont pas faites attendre. Selon le journal "Le Quotidien", des éléments provenant des téléphones de Sonko ont commencé à fuiter à Dakar, semant la terreur à plusieurs niveaux. Selon le canard, les services de sécurité auraient réussi à décrypter les comptes WhatsApp, Telegram et Signal du leader le plus influent de la coalition Yewwi askan wi (Yaw), et ont pu découvrir les ramifications de ses soutiens tant au niveau local qu'international.



Des sources anonymes issues des services de sécurité affirment que le traçage des messages chiffrés dans les quatre appareils (et non seulement deux, comme l'a prétendu le chef du parti Pastef) renseignent que les soutiens au "Projet" de Sonko dans la région de la Casamance " n'étaient en aucun cas de simples spéculations d'éditorialistes ou de politiciens en quête de sensations. Certaines de ses connexions seraient si vastes qu'elles pourraient, si elles étaient confirmées, être assimilées à de la haute trahison".



Néanmoins, a fait savoir le journal, ce qui suscite le plus d'inquiétude actuellement, ce sont les contacts locaux relevés. Les agents qui ont examiné les messages de Sonko ont constaté de fortes connivences entre le principal opposant de Macky Sall et certains collaborateurs très proches du président de la République. Certains ministres ont même été mentionnés, bien que Le Quotidien s'abstienne de les nommer avant qu'ils ne soient formellement mis en cause. Il semblerait que certains des individus cités cherchent depuis hier ( mardi) à se rapprocher des enquêteurs afin de déterminer dans quelle mesure les téléphones saisis les impliqueraient.



En dehors des membres du gouvernement et des proches du pouvoir qui semblaient naviguer entre deux eaux, des membres des médias ont également été épinglés pour leur proximité étroite avec Ousmane Sonko.



En effet, certains journalistes se faisaient à la limite entretenir par Ousmane Sonko, confie le journal. Les comptes Orange Money et Wave de ce dernier ont dévoilé des versements réguliers de sommes plus ou moins importantes à ces agents des médias.