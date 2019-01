Salah détruit la Premier League avec une moyenne historique

Quand Mohamed Salah est arrivé à Liverpool, peu de personne pensaient que l'Égyptien allait avoir les statistiques qu'il possède de nos jours. Il est devenu une machine à marquer alors que sa meilleure saison auparavant était de 19 buts. Lors de sa première saison avec Liverpool, il a marqué 44 buts toutes compétitions confondues. Cette saison il est à 17. Le système de Klopp lui va à merveille.



En ce qui concerne la Premier League, ses statistiques restent époustouflantes. Il a terminé la saison 2017/2018 en tant que meilleur buteur avec 32 buts à la lutte avec Aubameyang et Harry Kane. Pour résumé les statistiques de Salah montrent qu'en Premier League il a marqué 46 buts et délivré 17 passes décisives et tout cela en 'seulement' 4 771 minutes.



La star de Liverpool marque ou devient passeur toutes les 75 minutes. Un chiffre qui représente un record selon une étude de Simon Brundish. Personne n'a jamais fait ça dans le championnat anglais même si, Salah n'est pas dans le championnat depuis longtemps.



Derrière lui, il y a des mythes du football anglais comme Thiery Henry ou des joueurs actifs comme Kun Aguero deuxième et troisième. En quatrième position on peut retrouver Robin Van Persie et Luis Suarez à la cinquième place.



Pour information, le Pichichi historique de la Premier League s'appelle Alan Shearer, il a marqué en tout 260 buts.



Avec Besoccer