Sale temps pour les héritiers de Excaf Télécom : 4 immeubles saisis et vendus aux enchères le 12 juin La famille de feu Ibrahima Ben Bass Diagne, propriétaire du groupe Excaf télécom est dans de beaux draps. La Banque islamique du Sénégal, à la suite d'une décision de justice, va mettre en vente par expropriation forcée quatre (4) immeubles dont celui abritant la RDV le 12 juin prochain.

Les héritiers du défunt fondateur de Excaf Télécom risquent de perdre leur patrimoine. En effet, quatre (4) immeubles tels qu’un R+1 situé au Point E, un R+4 à la Patte d’Oie, un R+4 à Bourguiba et le R+4 qui abrite la RDV, vont être saisis et vendus aux enchères par la Banque islamique (Bis) suite à une décision de justice. Cette expropriation forcée est liée à une convention d’ouverture de crédit au profit de l’Expo-carrefour Afrique (Excaf-Télécom Sarl) portant sur 1 milliard 600 millions de F Cfa.



Pire, d’autres procédures de justice notamment celle initiée par Atps l’accusant d’avoir violé le contrat qui les lie et qui donne l’exclusivité de la vente des décodeurs TNT à Atps, sont en train de les acculer, informe «Les Echos».