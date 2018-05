Saliou Samb est catégorique : « Mbour n’est pas prêt à jouer avec Ouakam »

Le président du Stade de Mbour Saliou Samb a organisé une conférence de Presse ce vendredi avec les familles des victimes du drame de Demba Diop, reçu ce jeudi au Palais par le Président Macky Sall, pour réitérer sa décision de ne pas jouer avec l’US Ouakam.



«Nous comprenons la fédération qui a la responsabilité de ce football. Ce qu’elle veut faire est noble mais, y a un problème. Il faut qu’ils comprennent que nous ne sommes pas en mesure de joueur contre Ouakam. Maintenant, c’est eux qui vont voir la formule qui permet à la fédération de continuer le championnat et de permettre à Mbour et à Ouakam de ne pas se rencontrer. C’est ça la position du Stade de Mbour et nous l’avons réitéré devant le Président Macky Sall. », a indiqué Saliou Samb.



Le président Macky Sall a évoqué durant l’audience avec les familles des victimes la question des matchs entre Ouakam et les clubs de Mbour mais n’a pas voulu s’immiscer sur les affaires du football. Car selon Saliou Samb, « Le Président ne voulait pas interférer dans la gestion du football qui est gérée par une Association », mais invite « à comprendre la position de Mbour et à trouver une formule qui permettrait de sauver le championnat mais aussi de permettre à Mbour de ne pas rencontrer Ouakam ».