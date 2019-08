SallGate - A défaut de Mayeni Jones, la DIC se rabat sur des responsables de Bbc à Dakar

A défaut de la journaliste Mayeni Jones, auteur du reportage accusant Aliou Sall et l'État du Sénégal d'être au coeur d'"un scandale à 10 milliards de dollars", les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) se sont rabattus sur des membres de l'équipe de la chaîne Bbc à Dakar.



Selon Libération qui donne l'information dans son édition de ce vendredi, "au moins deux responsables de l'antenne locale de la chaîne anglaise dans la capitale sénégalaise ont déjà été entendus, dans la plus grande discrétion, au siège de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic sis au Palais de justice de Dakar", révèle le quotidien



Alors que les enquêteurs voulaient en savoir plus sur cette affaire, au cœur d'une polémique depuis la diffusion du reportage, ces responsables de la Bbc ont soutenu, à tour de rôle, qu'ils n'ont pas du tout été associés à la fameuse enquête de la Bbc. Bref, il leur était donc impossible de parler du travail de leur collègue.



N’empêche les enquêteurs chargés de faire la lumière sur le dossier, multiplient les investigations, loin des yeux et des oreilles indiscrets. Pour preuve, ils ont interrogé, pour la deuxième fois, Ibrahima Mbodji, l'ancien Dg de Petrosen , pour des compléments d'information, tout comme ils ont recueilli la déposition de l'ancien Directeur financier de Petrosen.