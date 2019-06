SallGate-Bbc : la porte-parole du gouvernement bute sur les mots pour décharger le frère du Président

Le Gouvernement du Sénégal a entamé ce mercredi une opération de communication pour démentir les informations scandaleuses publiées par la chaîne britannique Bbc sur une supposée corruption entre Frank Timis et Aliou Sall, dans l’attribution des contrats pétroliers et gaziers.



En effet, après la sortie du chef de l’Etat après la prière de l’Eid El Fitr, c’est au tour de la porte parole du Gouvernement Ndeye Tické Ndiaye Diop de monter au créneau pour apporter la version du régime en place.

Dans une déclaration qu’elle a eu beaucoup de mal à lire correctement, celle qui porte la parole du Gouvernement à défini de faux les chiffres donnés par nos confrères de la Bbc.



Selon elle, les « 10 milliards de dollars n’ont pas échappé à l’Etat du Sénégal » en faisant référence aux redevances que percevrait l’homme d’affaires Frank Timis sur 40 ans



Elle continue en affirmant, sans donner de détails, que l’information selon laquelle Aliou Sall aurait perçu 250 000 dollars de pot de vin plus un salaire de 15 000 dollars mensuels, pour une durée de 5 ans, n’est qu’ « Un tissu de contrevérités ».



La porte-parole du gouvernement de déclarer que « l’Etat se réserve le droit de donner toute suite à ce dossier ».



Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop n’a pas souhaité échanger avec les journalistes.