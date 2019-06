SallPétroGaz - Moustapha Diakhaté demande au Chef de l’Etat d’imposer à son frère la démission de tous ses posts

Moustapha Diakhaté demande au maire de Guediawaye de démissionner de tous ses postes. Il appelle même le Chef de l’Etat à imposer la démission de son frère à la tête de la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC). Selon le responsable de l’Apr, et ancien chef de cabinet du Président Macky Sall, il est hors de question qu'Aliou Sall ternisse le mandat du chef de l'Etat qui était pourtant bien parti avec le dialogue national.



« Je pense que le problème est déjà là, mais les solutions ne manquent pas. La meilleure solution reste qu'Aliou Sall en personne prend la décision de démissionner de tous ses postes. Sinon, il risque de ternir le mandat de Macky Sall qui était bien parti avec le Dialogue national. Cette polémique risque de tout gâcher. Et qu’on ne se voile pas la face », suggère Moustapha Diakhaté.



Poursuivant ses propos, il soutient : « Parce que c’est Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat que ça fait tollé. Si c’était un citoyen lambda, les gens n’allaient pas accorder trop d’importance à cela. Suffisant, pour que je demande à Aliou Sall de démissionner. Que Macky Sall l’impose de démission de tous ses postes. Tout ce que je souhaite à Macky Sall et que son petit frère ne ternisse pas son quinquennat ».



Moustapha Diakhaté au micro de Zik fm, demande aussi à Macky Sall de retirer les membres de sa famille, ou de ses proches du gouvernement. Ce, pour éviter le syndrome « Wade-fils, Wade-père » qui a été pourtant combattu par les Sénégalais. Selon lui, cela devrait même figurer dans la Constitution du Sénégal, afin d’interdire une bonne fois pour toute à nos chefs d’Etat, une fois élu, d’impliquer leurs proches parents dans la gestion du pays.