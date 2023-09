Salon des Algorithmes: les Start-up prônent l’Intelligence Artificielle pour apporter une réponse aux problématiques socioéconomiques

En collaboration avec l'Ambassade de France au Sénégal et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), I‘Institut des Algorithmes du Sénégal (IAS), a lancé officiellement, ce mardi sa deuxième édition du Salon des Algorithmes. Un programme qui vise à mobiliser l'intelligence collective des jeunes pour développer des solutions basées sur l'Intelligence Artificielle (IA) et les algorithmes en réponse à de réels problématiques socioéconomiques. Cet événement promet d’être une source d’inspiration, mettant en lumière les innovations et le potentiel des jeunes talents sénégalais.



« C’est une cérémonie qui a tenu toutes ces promesses pour lancer cette initiative et cette compétition. Et notre rôle, c’était de faire ce masterclass-là en guise d’introduction aux machines Learning, au Deep Learning pour la détection d’objets et la reconnaissance des entités nommées afin de préparer les candidats à être prêts à attaquer les problématiques qui les ont été soumises. Je pense que le message est bien passé et que la présentation pourra aider les différents participants. Ce programme-là a pour but de permettre aux jeunes talents sénégalais de se révéler et de résoudre les problématiques concrète qui intéressent la société sénégalaise. Donc faire en sorte que l’Intelligence artificielle (IA) puisse concrètement servir au développement économique de ce pays qu’est le Sénégal », a déclaré Aymérou Ndiaye, ingénieur de recherche en IA à Baamtu.



Poursuivant ses propos, le Doctorant à l’UGB de Saint-Louis ajoute : « Aujourd’hui, l’IA est une technologie à double tranchant. Donc, il y a des avantages colossaux, mais aussi il y a d’énormes risques. Les faux comme vous le dites, c’est quand l’IA est capable de créer du contenu qui est artificiel, mais qui semble réel. Comme par exemple créer un vissage de personne lui faisant dire des propos qu’il n’a jamais dits, et qui pourraient avoir une influence désastreuse. Ces genres de choses sont possibles avec l’Intelligence Artificielle. Comme également l’IA peut faire des erreurs qui peuvent se révéler catastrophiques dans les domaines de pointe, ou dans des domaines sensibles comme la médecine. Aujourd’hui, ce sont des risques qui sont dans l’IA. On peut les pallier, faire en sorte que ces modèles soient beaucoup plus explicables, intelligibles, et plus éthiques en accord avec les valeurs de la société ».